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    หัวฉีดแรงดันสูง 25องศา, 047 | Kärcher

    Silver Kärcher nozzle with engraved logo, cylindrical shape, smooth metallic finish, isolated on white background.

    หัวฉีดแรงดันสูง 25องศา, 047

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.113-009.0

    Power nozzle 25047 หัวฉีดแรงดันสูงมุมพ่น 25 องศาแบบใบพัด เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่และขจัดคราบสกปรกฝังแน่น
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