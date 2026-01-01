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    หัวฉีดแรงดันสูง 25องศา, 050 | Kärcher

    Silver Kärcher nozzle with engraved logo, cylindrical shape, smooth metallic finish, isolated on white background.

    หัวฉีดแรงดันสูง 25องศา, 050

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.113-023.0

    Power nozzle 25050 หัวฉีดแรงดันสูงมุมพ่น 25 องศาแบบใบพัด เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่และขจัดคราบสกปรกฝังแน่น
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