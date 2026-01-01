ท่อสำหรับแรงดันสูง, 25 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10, 220 บาร์, 2xอีซี่ล็อค | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 6.110-044.0High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 10, 220 bar, 25 m สายฉีดแรงดันสูง ค่าที่น่าประทับใจและอุปกรณ์พื้นฐาน: สายยางแรงดันสูง (ID 10) ยาว 25 M. รับแรงดันสูงสุด 220 Bar
อุณหภูมิ (°C)
สูงสุด 155
เกลียวการเชื่อมต่อ
2xอีซี่ล็อค
ความยาว (ม.)
25
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์)
220
( )
10
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
6.7
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com