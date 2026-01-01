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    ท่อสำหรับแรงดันสูง, 25 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10, 220 บาร์, 2xอีซี่ล็อค | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure cleaner hose with connectors on a white background.

    ท่อสำหรับแรงดันสูง, 25 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10, 220 บาร์, 2xอีซี่ล็อค

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.110-044.0

    High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 10, 220 bar, 25 m สายฉีดแรงดันสูง ค่าที่น่าประทับใจและอุปกรณ์พื้นฐาน: สายยางแรงดันสูง (ID 10) ยาว 25 M. รับแรงดันสูงสุด 220 Bar
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