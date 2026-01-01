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    ก้านฉีด, 250 มม., หมุนได้ | Kärcher

    Grey Kärcher high-pressure cleaner nozzle with ribbed grip and metal extension tube.

    ก้านฉีด, 250 มม., หมุนได้

    หมายเลขสั่งซื้อ: 4.112-027.0

    Spray lance, 250 mm, rotatable ก้านฉีดขนาด 250 mm หมุนได้ตามหลักการยศาสตร์ สำหรับปืนฉีดแบบ EASY! Force
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