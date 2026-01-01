หัวฉีดแบบปรับได้ 3 ระดับ, 050 | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 4.117-037.0Triple nozzle 050 หัวฉีดปรับได้สามแบบพร้อมการเปลี่ยนหัวฉีดแบบแมนนวล การปรับสเปรย์ที่สะดวก สำหรับเครื่องที่มีหัวฉีดกระแสน้ำแบนแรงดันต่ำมีประโยชน์สำหรับการดูดและการใช้น้ำยาทำความสะอาด
อุณหภูมิ (°C)
สูงสุด 80
เกลียวการเชื่อมต่อ
EASY!Lock
ขนาดของหัวฉีด ( )
50
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์)
300
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.312
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com