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    หัวฉีดแบบปรับได้ 3 ระดับ, 050 | Kärcher

    Grey Kärcher nozzle attachment with textured grip and brass connector, isolated on a white background.

    หัวฉีดแบบปรับได้ 3 ระดับ, 050

    หมายเลขสั่งซื้อ: 4.117-037.0

    Triple nozzle 050 หัวฉีดปรับได้สามแบบพร้อมการเปลี่ยนหัวฉีดแบบแมนนวล การปรับสเปรย์ที่สะดวก สำหรับเครื่องที่มีหัวฉีดกระแสน้ำแบนแรงดันต่ำมีประโยชน์สำหรับการดูดและการใช้น้ำยาทำความสะอาด
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