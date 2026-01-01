ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    หัวฉีดแบบปรับได้ 3 ระดับ, 053 | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner nozzle with black and gold detailing, isolated on a white background.

    หัวฉีดแบบปรับได้ 3 ระดับ, 053

    หมายเลขสั่งซื้อ: 4.767-155.0

    Triple nozzle 053 หัวฉีดปรับได้สามแบบพร้อมการเปลี่ยนหัวฉีดแบบแมนนวล การปรับสเปรย์ที่สะดวก สำหรับเครื่องที่มีหัวฉีดกระแสน้ำแบนแรงดันต่ำมีประโยชน์สำหรับการดูดและการใช้น้ำยาทำความสะอาด
    ขอใบเสนอราคา