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    หัวฉีดแบบปรับได้ 3 ระดับ, 060 | Kärcher

    Grey Kärcher nozzle attachment with textured grip and brass connector, isolated on a white background.

    หัวฉีดแบบปรับได้ 3 ระดับ, 060

    หมายเลขสั่งซื้อ: 4.117-040.0

    หัวฉีดแบบปรับได้สามระดับง่ายๆด้วยมือ ทำงานได้ต่อเนื่อง และแบบแรงดันต่ำสุด สำหรับการปรับไปที่แรงดันต่ำเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
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