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    ถ้วยโฟมแลนซ์แบบธรรมดา 3, 900 ลิตร/ชั่วโมง - 2500 ลิตร/ชั่วโมง | Kärcher

    Kärcher foam nozzle with a grey and yellow design, attached to a grey detergent bottle.

    ถ้วยโฟมแลนซ์แบบธรรมดา 3, 900 ลิตร/ชั่วโมง - 2500 ลิตร/ชั่วโมง

    หมายเลขสั่งซื้อ: 4.112-055.0

    คุณภาพสูงเรียบง่ายและทนทาน: กระบอกโฟมพื้นฐาน 3 ถ้วยสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่มีอัตราการไหล 900–2500 ลิตร / ชม. ลดการใช้สารทำความสะอาดลงครึ่งหนึ่งโดยที่ยังคงคุณภาพโฟมที่ดีที่สุด
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