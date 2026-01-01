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    ท่อสำหรับแรงดันสูง, 30 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 315 บาร์, 2 x M22 x 1,5 | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure cleaner hose with yellow and black connectors, placed on a white background.

    ท่อสำหรับแรงดันสูง, 30 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 315 บาร์, 2 x M22 x 1,5

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.390-293.0

    High-pressure hose, 30 m, ID 8, incl. rotary coupling ในการขยายรัศมีการทำงานด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง การเชื่อมต่อทั้งสองด้าน M22 x 1.5
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