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    ท่อสำหรับแรงดันสูง, 30 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 315 บาร์, 2xอีซี่ล็อค | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with yellow and grey connectors on a white background.

    ท่อสำหรับแรงดันสูง, 30 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 315 บาร์, 2xอีซี่ล็อค

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.110-014.0

    High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 8, 315 bar, 30 m, ANTI!Twist สายฉีดแรงดันสูงความยาว (30 M.) และนวัตกรรมการเชื่อมต่อสกรูมือแบบ EASY! Lock: ท่อแรงดันสูง (ID 8) พร้อม ANTI!
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