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    ชุดยึดรีลท่อสำหรับ เอชดี เครื่องเบนซิน, 30 ม. | Kärcher

    Kärcher hose reel with attached black hose, mounted on a metal frame, against a white background.

    ชุดยึดรีลท่อสำหรับ เอชดี เครื่องเบนซิน, 30 ม.

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.110-004.0

    Hose reel attachment kit ชุดยึดโรลม้วนสำหรับติดตั้งบนเครื่องสำหรับการจัดระเบียบสายฉีดแรงดันสูงที่ปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย
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