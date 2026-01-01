ลูกกลิ้งไมโครไฟเบอร์, 300 มม. | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 4.762-453.0เหมาะสำหรับกระเบื้องสโตนแวร์ชั้นดี ลูกกลิ้งไมโครไฟเบอร์สำหรับการกำจัดหมอกควันสีเทาที่เชื่อถือได้และอ่อนโยน
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
330 x 75 x 70
ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
1
ไมโครไฟเบอร์
สี
สีเขียวอ่อน
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.206
ความยาว (มม.)
300
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.286
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com