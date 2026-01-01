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    ลูกกลิ้งไมโครไฟเบอร์, 300 มม. | Kärcher

    White cylindrical roller with green stripes and black plastic end, designed for cleaning applications.

    ลูกกลิ้งไมโครไฟเบอร์, 300 มม.

    หมายเลขสั่งซื้อ: 4.762-453.0

    เหมาะสำหรับกระเบื้องสโตนแวร์ชั้นดี ลูกกลิ้งไมโครไฟเบอร์สำหรับการกำจัดหมอกควันสีเทาที่เชื่อถือได้และอ่อนโยน
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