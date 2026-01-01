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    ยางกวาด, 300 มม., ตรง | Kärcher

    Black Kärcher brush strip with multiple attachment points, set against a white background.

    ยางกวาด, 300 มม., ตรง

    หมายเลขสั่งซื้อ: 4.777-324.0

    Suction bar complete oil resistant 300 ค้านรีดน้ำพร้อมยางปาดน้ำแบบตรงขนาด 300 มM. ยางปาดน้ำโพลียูรีเทนทนน้ำมัน สำหรับทำความสะอาดห้องครัวเวิร์คช็อปร้านอาหารปั๊มน้ำมัน ฯลฯ
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