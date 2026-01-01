ยางกวาด, 300 มม., ตรง | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 4.777-324.0Suction bar complete oil resistant 300 ค้านรีดน้ำพร้อมยางปาดน้ำแบบตรงขนาด 300 มM. ยางปาดน้ำโพลียูรีเทนทนน้ำมัน สำหรับทำความสะอาดห้องครัวเวิร์คช็อปร้านอาหารปั๊มน้ำมัน ฯลฯ
ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
1
(ชิ้นส่วน)
2
สี
สีเทา
ตรง
ความยาว (มม.)
300
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.083
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com