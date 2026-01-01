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    หัวฉีดรถยนต์, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 35, 90 มม. | Kärcher

    Black Kärcher vacuum cleaner nozzle with a flat, angled design, shown on a white background.

    หัวฉีดรถยนต์, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 35, 90 มม.

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.906-108.0

    Car nozzle DN35 อุปกรณ์ดูดฝุ่นในรถยนต์แบบแบนมุมแบนมีความกว้างการทำงานประมาณ 90 Mm. สำหรับเครื่องดูดฝุ่น NT เท่านั้น
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