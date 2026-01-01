หัวฉีดรถยนต์, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 35, 90 มม. | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 6.906-108.0Car nozzle DN35 อุปกรณ์ดูดฝุ่นในรถยนต์แบบแบนมุมแบนมีความกว้างการทำงานประมาณ 90 Mm. สำหรับเครื่องดูดฝุ่น NT เท่านั้น
ความกว้าง มาตรฐาน ( )
35
ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
1
(มม.)
90
สี
สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.123
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.136
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
240 x 130 x 100
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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