หัวฉีด: หัวดูดซอกซอน, หัวดูดเบาะ, แปรงดูด, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 35 | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.860-116.0ชุดหัวฉีดสำหรับเครื่องดูดฝุ่น NT พร้อมอุปกรณ์เสริม
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
210 x 120 x 40
ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
1
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.12
สี
สีดำ
ความกว้าง มาตรฐาน ( )
35
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.126
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
ข้อมูลสินค้า