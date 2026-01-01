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    หัวฉีด: หัวดูดซอกซอน, หัวดูดเบาะ, แปรงดูด, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 35 | Kärcher

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    Three black Kärcher vacuum cleaner attachments: a flat nozzle, a round brush, and a narrow crevice tool, arranged on a white background.

    หัวฉีด: หัวดูดซอกซอน, หัวดูดเบาะ, แปรงดูด, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 35

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.860-116.0

    ชุดหัวฉีดสำหรับเครื่องดูดฝุ่น NT พร้อมอุปกรณ์เสริม