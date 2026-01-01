แผ่นขัดแบบลูกกลิ้งบนแผ่นรอง, แข็ง, สีเขียว, 350 มม. | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 6.369-052.0Pad green with sleeve BR 35/12 แผ่นขัดลูกกลิ้งขัดสีเขียวเพื่อการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกตลอดจนการขจัดคราบเหนียวบนวัสดุปูพื้นที่ไม่มีการเคลือบพื้นผิว
สี
สีเขียว
ความยาว (มม.)
350
เกรดความแข็ง
แข็ง
ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
1
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.365
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com