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    แผ่นขัดแบบลูกกลิ้งบนแผ่นรอง, แข็ง, สีเขียว, 350 มม. | Kärcher

    Green cylindrical brush roller with textured surface and white core, set against a plain white background.

    แผ่นขัดแบบลูกกลิ้งบนแผ่นรอง, แข็ง, สีเขียว, 350 มม.

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.369-052.0

    Pad green with sleeve BR 35/12 แผ่นขัดลูกกลิ้งขัดสีเขียวเพื่อการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกตลอดจนการขจัดคราบเหนียวบนวัสดุปูพื้นที่ไม่มีการเคลือบพื้นผิว
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