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    แผ่นขัดเมลามีน, 356 มม., 2 ชิ้นส่วน | Kärcher

    Circular white cleaning pad with a textured surface and a central hole, viewed from a side angle.

    แผ่นขัดเมลามีน, 356 มม., 2 ชิ้นส่วน

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.371-021.0

    แผ่นดิสก์เมลามีนสีขาวสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิว microporous ระดับกลางและระดับลึกตลอดจนหินละเอียดและวัสดุปูพื้นแข็งอื่น ๆ สามารถใช้สำหรับขจัดหมอกควันสีเทา
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