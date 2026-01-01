แผ่นขัดเมลามีน, 356 มม., 2 ชิ้นส่วน | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 6.371-021.0แผ่นดิสก์เมลามีนสีขาวสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิว microporous ระดับกลางและระดับลึกตลอดจนหินละเอียดและวัสดุปูพื้นแข็งอื่น ๆ สามารถใช้สำหรับขจัดหมอกควันสีเทา
ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
2
เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)
356
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.55
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com