ท่อสำหรับแรงดันสูง, 40 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10, 220 บาร์, 2xอีซี่ล็อค | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 6.110-045.0High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 10, 220 bar, 40 mสายฉีดแรงดันสูง ยาว 40 M. พร้อมระบบ EASY! Lock สำหรับการต่อด้วยสกรูแบบประหยัดเวลา (ที่ปลายทั้งสองด้าน) (ID) 10
( )
10
อุณหภูมิ (°C)
สูงสุด 155
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์)
220
ความยาว (ม.)
40
เกลียวการเชื่อมต่อ
2xอีซี่ล็อค
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
10.4
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com