ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    ท่อสำหรับแรงดันสูง, 40 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 12, 210 บาร์, 2xอีซี่ล็อค | Kärcher

    Coiled black Kärcher high-pressure hose with connectors at both ends, placed on a white background.

    ท่อสำหรับแรงดันสูง, 40 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 12, 210 บาร์, 2xอีซี่ล็อค

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.110-060.0

    High-pressure hose 2x EASY!Lock DN 12, 210 bar, 40 m สายฉีดแรงดันสูง ด้วยการเชื่อมต่อสกรูมือแบบ EASY! Lock ความยาว 40 M. สำหรับรัศมีการทำงานที่กว้าง
    ขอใบเสนอราคา