ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้งานได้ยาวนาน, 40 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 1×อีซี่ล็อค / 1×เอวีเอส แบบการเชื่อมต่อด้วยท่อรีล | Kärcher

ส่งเร็ว
ชำระเงินได้หลายช่องทาง
ชำระเงินอย่างปลอดภัย
ส่งเร็ว
ชำระเงินได้หลายช่องทาง
ชำระเงินอย่างปลอดภัย
หมายเลขสั่งซื้อ: 6.110-076.0ท่อแรงดันสูงที่มีเหล็กสอด 2 ช่องการเชื่อมต่อรีลท่อ AVS และ EASY! Lock การเชื่อมต่อด้วยสกรูแบบแมนนวล
( )
8
อุณหภูมิ (°C)
สูงสุด 155
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์)
400
ความยาว (ม.)
40
เกลียวการเชื่อมต่อ
1×อีซี่ล็อค / 1×เอวีเอส แบบการเชื่อมต่อด้วยท่อรีล
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
12.4
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com