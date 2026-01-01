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    ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้งานได้ยาวนาน, 40 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 1×อีซี่ล็อค / 1×เอวีเอส แบบการเชื่อมต่อด้วยท่อรีล | Kärcher

    Kärcher high-pressure hose, coiled in black and yellow, with connectors, displayed on a plain white background.

    ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้งานได้ยาวนาน, 40 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 1×อีซี่ล็อค / 1×เอวีเอส แบบการเชื่อมต่อด้วยท่อรีล

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.110-076.0

    ท่อแรงดันสูงที่มีเหล็กสอด 2 ช่องการเชื่อมต่อรีลท่อ AVS และ EASY! Lock การเชื่อมต่อด้วยสกรูแบบแมนนวล
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