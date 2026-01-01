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    ท่อสแตนเลสอัตโนมัติ, 40 ม. | Kärcher

    Stainless steel hose reel with black handle and mounting bracket, featuring a robust design and circular structure.

    ท่อสแตนเลสอัตโนมัติ, 40 ม.

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.392-442.0

    ท่อท่อให้ความปลอดภัยและความสะดวกสูงสุดในการเดินท่อและท่อ HP ท่อแรงดันสูงที่เข้ากันได้เช่นหมายเลขสั่งซื้อ 6.110-076.0 (ID 8, 40 ม., 400 บาร์, ชุดอุปกรณ์ต่อรีล 1x )
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