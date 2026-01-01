ท่อสแตนเลสอัตโนมัติ, 40 ม. | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 6.392-442.0ท่อท่อให้ความปลอดภัยและความสะดวกสูงสุดในการเดินท่อและท่อ HP ท่อแรงดันสูงที่เข้ากันได้เช่นหมายเลขสั่งซื้อ 6.110-076.0 (ID 8, 40 ม., 400 บาร์, ชุดอุปกรณ์ต่อรีล 1x )
ความยาว (ม.)
40
อุณหภูมิ (°C)
สูงสุด 150
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์)
250
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
52
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com