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    ชุดหัวฉีดสำหรับเอฟอาร์, 400 ลิตร/ชั่วโมง - 450 ลิตร/ชั่วโมง | Kärcher

    Kärcher brass adapter with a black rubber O-ring on a white background.

    ชุดหัวฉีดสำหรับเอฟอาร์, 400 ลิตร/ชั่วโมง - 450 ลิตร/ชั่วโมง

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.641-457.0

    Nozzle package for surface cleaners (machine-specific) 400 - 450 l/h ชุดหัวฉีดเฉพาะเครื่องประกอบด้วยหัวฉีดกำลังและข้อต่อสกรู เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
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