ชุดหัวฉีดสำหรับเอฟอาร์, 400 ลิตร/ชั่วโมง - 450 ลิตร/ชั่วโมง | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.641-457.0Nozzle package for surface cleaners (machine-specific) 400 - 450 l/h ชุดหัวฉีดเฉพาะเครื่องประกอบด้วยหัวฉีดกำลังและข้อต่อสกรู เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
400 450
เกลียวการเชื่อมต่อ
M22 x 1,5
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.076
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com