ก้านฉีด, 400 มม., หมุนได้ | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 4.112-024.0Spray lance, 400 mm, rotatable ก้านฉีดขนาด 400 mm หมุนได้ตามหลักการยศาสตร์ สำหรับปืนฉีดแบบ EASY! Force
ความยาว (มม.)
400
อุณหภูมิ (°C)
สูงสุด 155
เกลียวการเชื่อมต่อ
EASY!Lock
ด้ามจับ
หมุนได้
(บาร์)
300
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.574
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com