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    ก้านฉีด, 400 มม., หมุนได้ | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner lance with grey plastic grips on both ends, isolated on a white background.

    ก้านฉีด, 400 มม., หมุนได้

    หมายเลขสั่งซื้อ: 4.112-024.0

    Spray lance, 400 mm, rotatable ก้านฉีดขนาด 400 mm หมุนได้ตามหลักการยศาสตร์ สำหรับปืนฉีดแบบ EASY! Force
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