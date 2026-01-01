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    แปรงลูกกลิ้ง, ปานกลางถึงแข็ง, สีเขียว, 400 มม. | Kärcher

    Green cylindrical brush roller with dense bristles and a black central core, positioned diagonally on a white background.

    แปรงลูกกลิ้ง, ปานกลางถึงแข็ง, สีเขียว, 400 มม.

    หมายเลขสั่งซื้อ: 4.762-000.0

    Roller brush for carpets, medium-hard แปรงลูกกลิ้งขัดสีเขียวเพื่อการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกและขจัดคราบเหนียว
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