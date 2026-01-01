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    แปรงลูกกลิ้ง, แข็งมาก, สีดำ, 450 มม. | Kärcher

    Black cylindrical brush roller with dense bristles, designed for cleaning equipment.

    แปรงลูกกลิ้ง, แข็งมาก, สีดำ, 450 มม.

    หมายเลขสั่งซื้อ: 4.762-408.0

    Roller brush, very hard แปรงลูกกลิ้งสีดำที่มีมีความแข็งมากสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวอย่างล้ำลึกเพื่อขจัดคราบสกปรกที่เหนียวมาก
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