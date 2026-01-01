แปรงลูกกลิ้ง, แข็งมาก, สีดำ, 450 มม. | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 4.762-408.0Roller brush, very hard แปรงลูกกลิ้งสีดำที่มีมีความแข็งมากสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวอย่างล้ำลึกเพื่อขจัดคราบสกปรกที่เหนียวมาก
สี
สีดำ
ความยาว (มม.)
450
เกรดความแข็ง
แข็งมาก
ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
1
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
1.15
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com