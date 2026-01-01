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    จานจับแผ่นขัด, 479 มม. | Kärcher

    Circular black pad with textured surface and central attachment hub, featuring small holes evenly distributed across the pad.

    จานจับแผ่นขัด, 479 มม.

    หมายเลขสั่งซื้อ: 4.762-534.0

    Pad drive board D 51 แผ่นจับหนามเตย ด้วยจุดเชื่อมต่อที่ติดตั้งได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วพร้อมตัวล็อคแผนขัดให้อยู่ตรงกลาง
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