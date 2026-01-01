จานจับแผ่นขัด, 479 มม. | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 4.762-534.0Pad drive board D 51 แผ่นจับหนามเตย ด้วยจุดเชื่อมต่อที่ติดตั้งได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วพร้อมตัวล็อคแผนขัดให้อยู่ตรงกลาง
เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)
479
ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
1
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
4.2
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
3.8
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com