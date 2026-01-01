ไส้กรองก่อนเข้ามอเตอร์, 5 ชิ้นส่วน, BV 5/1 Bp, T 7, T 9, T 10, T 12, T 15 | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 6.414-611.0Motor protection filter fleece แผ่นกรองป้องกันมอเตอร์ขนแกะถอดเปลี่ยนได้เมื่อสกปรกมาก
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
80 x 80 x 26
ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
5
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.005
สี
สีขาว
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.005
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
ข้อมูลสินค้า