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    ถุงเก็บฝุ่นเส้นใยสังเคราะห์, 5 ชิ้นส่วน, NT 30/1 | Kärcher

    Stack of white vacuum cleaner bags with black plastic connectors on a white background.

    ถุงเก็บฝุ่นเส้นใยสังเคราะห์, 5 ชิ้นส่วน, NT 30/1

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.889-154.0

    ถุงกรองขนแกะปริมาตร 30 ลิตร ป้องกันการฉีกขาดฝุ่นระดับ M สำหรับพอร์ตท่อดูดที่หัวเครื่อง
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