ถุงเก็บฝุ่นเส้นใยสังเคราะห์, 5 ชิ้นส่วน, NT 30/1 | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.889-154.0ถุงกรองขนแกะปริมาตร 30 ลิตร ป้องกันการฉีกขาดฝุ่นระดับ M สำหรับพอร์ตท่อดูดที่หัวเครื่อง
ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
5
สี
สีขาว
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.498
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.531
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
323 x 210 x 90
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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