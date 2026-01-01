ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    ถุงเก็บฝุ่นเส้นใยสังเคราะห์, 5 ชิ้นส่วน, NT 40/1, NT 50/1 | Kärcher

    Stack of white vacuum cleaner bags with black plastic attachment on top.

    ถุงเก็บฝุ่นเส้นใยสังเคราะห์, 5 ชิ้นส่วน, NT 40/1, NT 50/1

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.889-155.0

    ถุงกรองขนแกะปริมาตร 40-50 ลิตร ป้องกันการฉีกขาดฝุ่นระดับ M สำหรับพอร์ตท่อดูดที่หัวเครื่อง
    ขอใบเสนอราคา