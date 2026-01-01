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    ถุงกระดาษเก็บฝุ่น, 5 ชิ้นส่วน, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC | Kärcher

    Stack of five beige vacuum cleaner bags with cardboard fittings, arranged in a neat pile.

    ถุงกระดาษเก็บฝุ่น, 5 ชิ้นส่วน, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.904-285.0

    5 ถุงกรองกระดาษแบบป้องกันการฉีกขาด 3 ชั้น BIA- (U, S, G, C) ระดับฝุ่น M สำหรับ NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me และ NT 72/2 Eco Tc ทุกรุ่น
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