ถุงกระดาษเก็บฝุ่น, 5 ชิ้นส่วน, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 6.904-285.05 ถุงกรองกระดาษแบบป้องกันการฉีกขาด 3 ชั้น BIA- (U, S, G, C) ระดับฝุ่น M สำหรับ NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me และ NT 72/2 Eco Tc ทุกรุ่น
ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
5
สี
สีน้ำตาล
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.127
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.65
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
340 x 260 x 35
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com