หัวฉีดไอน้ำ 50องศา | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 4.116-001.0Steam nozzle หัวฉีดไอน้ำที่มีมุมสเปรย์ 50 องศา สำหรับทำความสะอาดและทำละลายในโหมดไอน้ำ เช่น การละลายทรายและกรวดแบบหล่อแบบ de-icing ยานพาหนะที่แยกออกมา
เกลียวการเชื่อมต่อ
EASY!Lock
ขนาดของหัวฉีด (มม.)
2
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.232
(องศา)
50
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com