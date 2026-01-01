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    หัวฉีดไอน้ำ 50องศา | Kärcher

    Brass nozzle with a flat, wide opening and hexagonal connector, designed for high-pressure cleaning applications.

    หัวฉีดไอน้ำ 50องศา

    หมายเลขสั่งซื้อ: 4.116-001.0

    Steam nozzle หัวฉีดไอน้ำที่มีมุมสเปรย์ 50 องศา สำหรับทำความสะอาดและทำละลายในโหมดไอน้ำ เช่น การละลายทรายและกรวดแบบหล่อแบบ de-icing ยานพาหนะที่แยกออกมา
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