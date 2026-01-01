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    แปรงขัดแบบจานกลม, ปานกลาง, สีแดง, 510 มม. | Kärcher

    Red circular brush attachment with dense bristles, designed for cleaning equipment, set against a white background.

    แปรงขัดแบบจานกลม, ปานกลาง, สีแดง, 510 มม.

    หมายเลขสั่งซื้อ: 4.905-026.0

    แปรงดิสก์มาตรฐานสีแดงสำหรับการทำความสะอาดบำรุงรักษาตามปกติ
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