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    ก้านฉีด, 600 มม., หมุนได้ | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner lance with a black grip and nozzle, set against a plain white background.

    ก้านฉีด, 600 มม., หมุนได้

    หมายเลขสั่งซื้อ: 4.760-664.0

    Spray lance 600 มM. (ข้อต่อแบบแมนนวล) พร้อมที่จับตามหลักการยศาสตร์เพื่อความสะดวกในการใช้งานและ หมุนได้ 360 องศาในขณะใช้งานที่แรงดันสูง
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