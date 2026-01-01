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    ชุดหัวฉีดสำหรับเอฟอาร์, 650 ลิตร/ชั่วโมง - 850 ลิตร/ชั่วโมง | Kärcher

    Kärcher brass adapter with a black rubber O-ring on a white background.

    ชุดหัวฉีดสำหรับเอฟอาร์, 650 ลิตร/ชั่วโมง - 850 ลิตร/ชั่วโมง

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.639-187.0

    Nozzle pack for hard surface cleaners (machine-specific) 650 - 850 l/h ชุดหัวฉีดประกอบด้วยหัวฉีดและข้อต่อสกรู สำหรับอุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นผิว Karcher
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