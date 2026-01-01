การควบคุมเซอร์โว, 750 ลิตร/ชั่วโมง - 1100 ลิตร/ชั่วโมง | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 4.118-008.0Servo Contral 750 - 1100 l/h เซอร์โวสำหรับการควบคุมอัตราการไหลของน้ำและการควบคุมแรงดันที่ปืนฉีด สำหรับปืนฉีดแบบ EASY! Force
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
750 - 1100
เกลียวการเชื่อมต่อ
EASY!Lock
สี
สีเหลือง
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.349
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com