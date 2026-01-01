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    ก้านฉีด, 840 มม., หมุนได้ | Kärcher

    Kärcher spray lance with a long metal nozzle and black handle, isolated on a white background.

    ก้านฉีด, 840 มม., หมุนได้

    หมายเลขสั่งซื้อ: 4.760-663.0

    Spray lance 850 มM. (ข้อต่อแบบแมนนวล) พร้อมที่จับตามหลักการยศาสตร์เพื่อความสะดวกในการใช้งานและ หมุนได้ 360 องศาในขณะใช้งานที่แรงดันสูง
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