ยางกวาด, 850 มม., ตรง | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 4.777-401.0Squeegee, complete, straight 850 mm ค้านรีดน้ำพร้อมยางปาดน้ำแบบตรงพร้อมลูกกลิ้งรองรับ ยางปาดน้ำโพลียูรีเทนทนน้ำมัน
ความยาว (มม.)
850
ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
1
สี
ใส
ตรง
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
5.2
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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