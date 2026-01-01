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    ยางกวาด, 850 มม., ตรง | Kärcher

    Kärcher floor squeegee attachment with wheels and adjustable knobs on a metal frame.

    ยางกวาด, 850 มม., ตรง

    หมายเลขสั่งซื้อ: 4.777-401.0

    Squeegee, complete, straight 850 mm ค้านรีดน้ำพร้อมยางปาดน้ำแบบตรงพร้อมลูกกลิ้งรองรับ ยางปาดน้ำโพลียูรีเทนทนน้ำมัน
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