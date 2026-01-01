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    ก้านฉีดแบบคู่, 960 มม. | Kärcher

    Kärcher spray lance with dual nozzles, ergonomic handle, and metal tubing, set against a white background.

    ก้านฉีดแบบคู่, 960 มม.

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.112-016.0

    Double spray lance 960 มM. ก้านฉีดแบบก้านคู่ สำหรับการปรับแรงดันและอัตราการไหลของน้ำแบบแปรผันที่มือจับที่ เหมาะสำหรับใช้ในการเกษตร
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