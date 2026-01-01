ก้านฉีดแบบคู่, 960 มม. | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.112-016.0Double spray lance 960 มM. ก้านฉีดแบบก้านคู่ สำหรับการปรับแรงดันและอัตราการไหลของน้ำแบบแปรผันที่มือจับที่ เหมาะสำหรับใช้ในการเกษตร
(บาร์)
310
ความยาว (มม.)
960
อุณหภูมิ (°C)
สูงสุด 150
เกลียวการเชื่อมต่อ
EASY!Lock
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
1.8
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com