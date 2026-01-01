เครื่องเป่าลม AB 28 Classic | Kärcher

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เครื่องเป่าลม
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.004-067.0
การตั้งค่าความเร็ว
3
อัตราลม (ระดับ 1/2/3) (ลบ.ม./ชั่วโมง)
1500 / 1750 / 2100
ความแรงการเป่า (ระดับ 1/2/3) (รอบ/นาที)
950 / 1150 / 1300
ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
7
สี
สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
8.5
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
10.3
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
467 x 440 x 513
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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