ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    เครื่องเป่าลม AB 28 Classic | Kärcher

    Grey Kärcher air blower with a circular vent, handle, and wheels, designed for drying surfaces efficiently.

    เครื่องเป่าลม

    AB 28 Classic

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.004-067.0

    • ใบพัดเทอร์ไบน์อเนกประสงค์ ปรับความแรงได้ 3 ระดับ และปรับองศาการเป่าได้ 3 ทิศทาง: 0°, 20°, 90°
    ขอใบเสนอราคา