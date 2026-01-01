Accumulator replacement Li-Ion | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 6.654-328.0แบตเตอรี่สำรองที่มีเซลล์ Li-Ion (7.2 V / 2.6 A) สามารถชาร์จด้วยเครื่องชาร์จด่วนช่องเดียวหรือสี่ช่อง
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (โวลต์)
7.2
ความจุ (ลิตร) (แอมแปร์ชั่วโมง)
2.5
ประเภทแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
1
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
ข้อมูลสินค้า