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    Accumulator replacement Li-Ion | Kärcher

    Black Kärcher battery pack with a rectangular shape and connector slots, viewed from an angle on a white background.

    Accumulator replacement Li-Ion

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.654-328.0

    แบตเตอรี่สำรองที่มีเซลล์ Li-Ion (7.2 V / 2.6 A) สามารถชาร์จด้วยเครื่องชาร์จด่วนช่องเดียวหรือสี่ช่อง
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