Acrylic dust mop 60 cm | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 6.999-148.0
โปรแกรม
CLASSIC
โครงสร้างของพื้น
พื้นเรียบและมีลายเล็กน้อย
การใช้งานสิ่งทอ
สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
หน้ากว้างการทำความสะอาด (ซม)
60
วัสดุ
ฝ้าย (Cotton)/โพลีอะไมด์ (Polyamide)
ประเภทการผลิต
ด้านหลังทอเป็นปมห่วงพู่
อุณหภูมิในการซัก (°C)
40
คำแนะนำในการซัก (°C)
40
จำนวนรอบการทำความสะอาด¹⁾
100
ระดับสิ่งสกปรก
สิ่งสกปรกที่หลวม
ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
1
น้ำหนักต่อผลิตภัณฑ์ (กก)
0.2
ขนาด (ยาว × กว้าง ) (มม.)
600 x 130
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
ข้อมูลสินค้า
พื้นที่การใช้งาน