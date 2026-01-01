ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    Acrylic dust mop 60 cm | Kärcher

    Two blue rectangular mop heads with dense fibres, one showing the underside with stitching and label.

    Acrylic dust mop 60 cm

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.999-148.0

    • ที่ใส่ถุง
    • อะคริลิก, ผ้าฝ้าย 60 ซม.
    • การเก็บฝุ่นดีเยี่ยมสำหรับพื้นเรียบและพื้นหยาบเล็กน้อย
    ขอใบเสนอราคา
    ¹⁾
    ปฏิบัติตามหรือใช้ระดับอุณหภูมิและน้ำยาทำความสะอาดตามที่แนะนำ นอกจากนี้การใช้เครื่องอบผ้า โดยเฉพาะที่อุณหภูมิสูง อาจทำให้อายุการใช้งานสั้นลงอย่างมาก