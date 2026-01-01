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    ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er | Kärcher

    Brass and black plastic connector with threaded end, designed for high-pressure cleaning equipment.

    ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er

    หมายเลขสั่งซื้อ: 4.111-046.0

    อะแดปเตอร์มอเตอร์ได้สำหรับเชื่อมต่อ EASY! Force ปืนแรงดันสูงและท่อแรงดันสูงพร้อมการเชื่อมต่อ M 22x1.5
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