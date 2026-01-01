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    Add-on kit bucket with handle Uni Junior | Kärcher

    Kärcher mop and bucket set components, including a grey bucket with wringer, mop head, mop pad, and handle sections, on a white background.

    Add-on kit bucket with handle Uni Junior

    หมายเลขสั่งซื้อ: 9.212-089.0

    ชุดนี้ประกอบด้วย ด้ามจับประกอบ 4 ชิ้น ความยาว 140 ซม, เฟรม Uni Junior ขนาด 35 ซม, ผ้าม็อป Soft Band ขนาด 35 ซม, ถังน้ำพร้อมที่บิด ขนาด 14 ลิตร
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