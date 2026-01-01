Add-on kit bucket with handle Uni Junior | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 9.212-089.0ชุดนี้ประกอบด้วย ด้ามจับประกอบ 4 ชิ้น ความยาว 140 ซม, เฟรม Uni Junior ขนาด 35 ซม, ผ้าม็อป Soft Band ขนาด 35 ซม, ถังน้ำพร้อมที่บิด ขนาด 14 ลิตร
ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
1
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
1.55
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
2.11
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
350 x 150 x 1400
ขนาดพร้อมบรรจุภัณฑ์ (มม.)
350 x 150 x 1400
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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