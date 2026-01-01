Add-on kit mud sucker | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.641-798.0Add-on kit mud sucker สำหรับการเชื่อมต่อกับสายฉีดน้ำแรงดันสูงของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของ Karcher: เครื่องดูดกากตะกอนอันทรงพลังสำหรับการติดตั้งเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเข้ากับปั๊มสกปรก
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
2.75
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com