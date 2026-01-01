ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    Add-on kit mud sucker | Kärcher

    Coiled turquoise hose with black connector and brass fitting, set against a white background.

    Add-on kit mud sucker

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.641-798.0

    Add-on kit mud sucker สำหรับการเชื่อมต่อกับสายฉีดน้ำแรงดันสูงของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของ Karcher: เครื่องดูดกากตะกอนอันทรงพลังสำหรับการติดตั้งเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเข้ากับปั๊มสกปรก
    ขอใบเสนอราคา