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    Ball valve | Kärcher

    Grey Kärcher pipe clamp with brass fittings and a black handle featuring a yellow button on top.

    Ball valve

    หมายเลขสั่งซื้อ: 4.580-097.0

    TL low pressure adapter อะแดปเตอร์แรงดันต่ำ TL ประกอบด้วยบอลวาล์วสำหรับการติดตั้งโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือบนก้านฉีดแบบยืดไสลด์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานกับแปรงแรงดันสูงแบบหมุน
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