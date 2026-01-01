Ball valve | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 4.580-097.0TL low pressure adapter อะแดปเตอร์แรงดันต่ำ TL ประกอบด้วยบอลวาล์วสำหรับการติดตั้งโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือบนก้านฉีดแบบยืดไสลด์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานกับแปรงแรงดันสูงแบบหมุน
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
สูงสุด 40
เกลียวการเชื่อมต่อ
M 22
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.938
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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