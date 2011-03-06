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    เครื่องดูดฝุ่นแบบใช้แบตเตอรี่

    เครื่องดูดฝุ่นทั่วไปมักจะถูกจำกัดการทำงานไว้แค่ที่ปลายสายไฟ แต่เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้งระบบแบตเตอรี่ของเราสามารถพาคุณไปทำความสะอาดได้ทุกที่อย่างไม่มีขีดจำกัด
    ไม่ต้องเสียเวลาขดสายหรือคลายสายไฟ ไม่ต้องออกแรงดึงเครื่องตาม ไม่ต้องกังวลว่าสายจะไปติดขัดกับสิ่งกีดขวาง และไม่ต้องเสียเวลาเดินหาหรือคอยสลับเปลี่ยนเต้ารับไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา แม้จะไม่มีสายไฟ แต่คุณสามารถประหยัดเวลาการทำงานได้สูงสุดถึง 24% พร้อมช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานให้สูงยิ่งขึ้น

    Person cleaning a bus with the battery powered backpack vacuum cleaner

    ประสิทธิภาพไร้สาย – ที่ไม่มีการลดทอนคุณภาพ

    เครื่องดูดฝุ่นแบบใช้แบตเตอรี่จากคาร์เชอร์ คุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญไป ไม่ว่าจะเป็นพละกำลังหรือคุณภาพความสะอาด เพราะเครื่องดูดฝุ่นแบบใช้แบตเตอรี่ของเราสามารถรักษามาตรฐานประสิทธิภาพได้เท่ากับเครื่องแบบมีสายทั่วไป และยังโดดเด่นกว่าด้วยอิสระในการทำงานเมื่อไม่มีสายไฟที่คอยกีดขวางหรือต้องคอยเสียบปลั๊กเข้าออกบ่อย ๆ คุณจึงประหยัดเวลาและเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานได้มากขึ้น

    • T 9/1 Bp: เครื่องดูดฝุ่นทรงถังที่ใช้งานได้นานถึง 24 นาทีต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง และขยายเวลาได้นานถึง 46 นาทีเมื่อใช้โหมด eco!efficiency
    • BVL 5/1 Bp: เครื่องดูดฝุ่นแบบสะพายหลังที่เป็นตัวจริงในพื้นที่จำกัด เช่น โรงภาพยนตร์ บนรถบัส รถไฟ และเครื่องบิน
    • BVL 3/1 Bp: รุ่นน้ำหนักเบาพิเศษที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดเฉพาะจุดและบันได เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบ้านพักอาศัย ช่างฝีมือ หรือผู้ดูแลอาคาร

    พลังงานเต็มเปี่ยม คือกุญแจสำคัญสู่การทำงานที่ราบรื่น

    คุณจะประทับใจไปกับอิสระของการทำงานแบบไร้สายที่ไม่มีสิ่งใดมากีดขวาง พร้อมด้วยความคล่องตัวและความยืดหยุ่น ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานโดยใช้แรงน้อยลง และช่วยให้คุณประหยัดเวลาได้สูงสุดถึง 24 เปอร์เซ็นต์

    Person vacuuming plane seats with battery powered backpack vacuum cleaner

    พลังเต็มพิกัด โดยไม่ต้องพึ่งสายไฟ

    เครื่องดูดฝุ่นรุ่น BVL 5/1 Bp ของเรามอบคุณภาพการทำความสะอาดที่ดีที่สุดในตลาดด้วยนวัตกรรมแบตเตอรี่ 36 V ซึ่งให้ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับเครื่องดูดฝุ่นแบบมีสายในระดับเดียวกัน สิ่งเดียวที่คุณต้องทิ้งไปคือสายไฟ แต่สิ่งที่คุณจะได้กลับคืนมานั้นคุ้มค่ากว่ามาก

    Person is using the hip belt of the backpack dry vacuum cleaner

    ใช้งานง่าย ควบคุมได้ดั่งใจ

    แผงควบคุมที่ติดตั้งอยู่บนเข็มขัดรัดสะโพก ช่วยให้คุณควบคุมฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของเครื่องดูดฝุ่นแบบสะพายหลังได้โดยตรงจากช่วงเอว โดยไม่ต้องหยุดพักงานให้เสียจังหวะ พร้อมหน้าจอแสดงสถานะแบตเตอรี่ที่ช่วยให้คุณรู้ได้ทันทีว่าเหลือพลังงานสำรองให้ใช้งานได้อีกเท่าใด

    Person vacuuming stairs with the battery powered backpack vacuum cleaner

    ประหยัดพลังงาน เพื่อเวลาทำงานที่มากขึ้น

    สำหรับเครื่องจักรระบบแบตเตอรี่ การประหยัดพลังงานให้ประโยชน์ถึงสองต่อ ทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อยืดระยะเวลาการใช้งานให้ยาวนานขึ้น ในโหมด eco!efficiency รุ่น BVL 5/1 Bp จะทำงานโดยใช้พลังงานน้อยลงอย่างมาก ส่งผลให้คุณมีเวลาในการทำความสะอาดต่อเนื่องได้ยาวนานขึ้นกว่าเดิม

    Person is vacuuming a shop floor with the battery powered backpack dry vacuum cleaner

    บอกลาการเสียบปลั๊ก

    ไม่ว่าพนักงานจะอายุเท่าใดหรือมีความเชี่ยวชาญแค่ไหน การต้องคอยก้ม ๆ เงย ๆ เพื่อเสียบและถอดปลั๊กไฟซ้ำไปซ้ำมา ย่อมก่อให้เกิดความเครียดและอาการล้าสะสมต่อร่างกายในระยะยาว ปกป้องตัวคุณและพนักงานของคุณจากภาระทางร่างกายที่เกินความจำเป็นนี้ด้วยโซลูชันไร้สายจากเรา

    Removing the battery from the dry vacuum cleaner

    รู้เวลาทำงานที่แน่นอน ไม่ต้องคาดเดา

    เทคโนโลยี Kärcher Real Time Technology ช่วยให้คุณสามารถทราบระยะเวลาการทำงานที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่ได้แม่นยำเป็นนาที ทุกเวลา ในรูปแบบเรียลไทม์ โดยระบบจะคำนวณจากกำลังไฟที่กำลังใช้งานอยู่จริงในขณะนั้น นอกจากนี้ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ของเรายังแสดงระยะเวลาที่เหลือในการชาร์จจนเต็มเป็นนาทีอย่างแม่นยำเช่นกัน

    Battery is charging in charging station

    ทรงประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

    เพียงปลายนิ้วสัมผัส โหมด eco!efficiency จะช่วยให้เครื่องคาร์เชอร์ของคุณประหยัดพลังงานได้มากขึ้นและทำงานได้เงียบลง แนวคิดการออกแบบที่เปี่ยมประสิทธิภาพนี้ช่วยให้แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานขึ้นอย่างมาก และยังช่วยให้คุณสามารถทำงานในพื้นที่ที่ไวต่อเสียงรบกวน เช่น โรงแรม

    Product view of dry vacuum cleaner BVL 3/1 BP

    เครื่องดูดฝุ่นแบบสะพายหลังไร้สาย BVL 3/1 Bp

    ทำความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะ – เคลื่อนย้ายสะดวกไม่เปลืองแรง: เครื่องดูดฝุ่นแบบสะพายหลังไร้สาย BVL 3/1 Bp ที่มีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษและทรงพลัง คือผู้เชี่ยวชาญตัวจริงสำหรับการทำความสะอาดในพื้นที่ขนาดเล็ก ด้วยวัสดุนวัตกรรมใหม่ EPP ทำให้เครื่องรุ่นนี้เป็นเครื่องดูดฝุ่นรุ่นแรกที่มีน้ำหนักสะพายหลังเพียง 4.5 กิโลกรัม แต่ยังคงความแข็งแรงทนทานเป็นเลิศ พร้อมมอบความคุ้มค่าสูงสุดในด้านราคาและประสิทธิภาพ

    ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในบ้านพักอาศัย สำหรับช่างฝีมือ หรือผู้จัดการอาคาร BVL 3/1 Bp ที่มาพร้อมแรงดูดสูงและถังบรรจุขนาด 3 ลิตร จะช่วยให้การทำความสะอาดในที่แคบ การทำความสะอาดเฉพาะจุด หรือการดูดฝุ่นบริเวณโถงบันไดกลายเป็นเรื่องง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก แบตเตอรี่ Kärcher Battery Power อันทรงพลังช่วยให้ใช้งานได้ยาวนานต่อเนื่อง และโครงสะพายหลังที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยให้คุณทำงานได้โดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้า นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดได้ผ่านแผงควบคุมบนสายรัดเอว ซึ่งใช้งานง่ายและสะดวกสุด ๆ ทั้งยังมีตัวเลือกแผ่นกรอง HEPA 14 ประสิทธิภาพสูงเพื่อสุขอนามัยที่ดีเยี่ยม

    น้ำหนักเบาพิเศษ
    วัสดุ EPP แบบใหม่ ทำให้ตัวเครื่องมีน้ำหนักสะพายเพียง 4.5 กก. ช่วยให้เคลื่อนย้ายสะดวกและถูกหลักสรีรศาสตร์อย่างสูงสุด

    นวัตกรรมล้ำสมัย
    วัสดุ EPP มีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษแต่แข็งแรงทนทาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำกลับมารีไซเคิลได้ 100%

    ออกแบบเพื่อสรีระ
    โครงสะพายหลังแบรนด์ deuter® มอบความสบายระดับสูงสุดแม้ใช้งานเป็นเวลานาน พิเศษด้วยแผงควบคุมบนเข็มขัดรัดสะโพกที่ช่วยให้ควบคุมและตรวจสอบฟังก์ชันได้ทันที นอกจากนี้ยังสามารถปรับการเชื่อมต่อสายดูดได้ตามความถนัดของทั้งผู้ที่ถนัดซ้ายและถนัดขวา

    เครื่องดูดฝุ่นแบบสะพายหลังไร้สาย BVL 5/1 Bp

    เครื่องดูดฝุ่นระบบไฟฟ้าทั่วไปมักจะถูกจำกัดการทำงานไว้แค่ที่สายไฟ แต่เครื่องดูดฝุ่นระบบแบตเตอรี่ของเราช่วยให้คุณไปทำความสะอาดได้ทุกที่อย่างอิสระ ไม่ต้องเสียเวลาขดสายหรือคลายสายไฟ ไม่ต้องออกแรงดึงเครื่องตาม ไม่ต้องกังวลว่าสายจะไปติดขัด และไม่ต้องเสียเวลาเดินหาหรือคอยสลับเปลี่ยนเต้ารับไฟฟ้าอีกต่อไป

    รุ่น BVL 5/1 Bp คือเครื่องดูดฝุ่นแบบสะพายหลังไร้สายที่ให้ความคล่องตัวและยืดหยุ่นสูงสุดโดยไม่ต้องมีสายไฟกวนใจ ด้วยพลังดูดที่สูงทัดเทียมกับเครื่องระบบไฟฟ้าทั่วไป ทำให้ BVL 5/1 Bp มอบคุณภาพการทำความสะอาดที่ดีที่สุดในตลาด นอกจากนี้ โครงสะพายหลังที่จดสิทธิบัตรด้านสรีรศาสตร์ยังมอบความสบายสูงสุดและใช้งานง่ายเป็นพิเศษ เพราะคุณสามารถควบคุมทุกฟังก์ชันได้โดยตรงผ่านแผงควบคุมบนเข็มขัดรัดสะโพก การใช้ BVL 5/1 Bp ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างผ่อนคลายและประหยัดเวลาได้สูงสุดถึง 24% ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังประหยัดค่าซ่อมบำรุงได้มากขึ้น เพราะเครื่องระบบไร้สายจะไม่มีปัญหาเรื่องสายไฟชำรุดซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการส่งซ่อม

    Product view of BVL 5/1 Bp battery powered backpack vacuum cleaner
    product view T 9/1 Bp battery powered dry vacuum cleaner

    เครื่องดูดฝุ่นแบบใช้แบตเตอรี่ T 9/1 Bp

    ไร้สาย – แต่พลังเต็มพิกัด: เครื่องดูดฝุ่นแบบใช้แบตเตอรี่รุ่น T 9/1 Bp จากคาร์เชอร์ มอบประสิทธิภาพและผลลัพธ์ความสะอาดที่ไม่ต่างจากเครื่องแบบมีสายทั่วไป ในทางกลับกัน เครื่องรุ่นนี้มอบคุณภาพการทำความสะอาดที่ดีที่สุดในตลาด ซึ่งคุณจะสัมผัสได้ถึงความคุ้มค่าในทุกครั้งที่ใช้งาน สิ่งที่น่าประทับใจยิ่งกว่าคืออิสระในการทำงานที่ไม่มีสายไฟกีดขวาง มอบความคล่องตัวและความยืดหยุ่นที่ยอดเยี่ยม ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานโดยใช้แรงน้อยลง และประหยัดเวลาได้สูงสุดถึง 23% ทำให้ T 9/1 Bp เป็นเครื่องดูดฝุ่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ให้บริการทำความสะอาดอาคาร รวมถึงงานทำความสะอาดในภาคการขนส่ง ร้านค้าปลีก หรือธุรกิจโรงแรม

    T 9/1 Bp โดดเด่นด้วยการใช้งานที่ง่ายและไม่ยุ่งยาก โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีเต้ารับไฟฟ้าน้อยหรือไม่เพียงพอ เช่น บริเวณบันได ในโรงภาพยนตร์ โรงละคร ทางเดินในโรงแรม หรือพื้นที่อื่น ๆ นอกจากนี้ ปัญหาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผนังหรือเฟอร์นิเจอร์จากการลากสายไฟก็จะกลายเป็นเรื่องในอดีตอีกต่อไป

    T 9/1 Bp รองรับการใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่สองขนาดตามความต้องการของคุณ:

    • แบตเตอรี่ 36 V / 6.0 Ah Kärcher Battery Power+: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทรงพลังที่มาพร้อมนวัตกรรม Real Time Technology แสดงผลผ่านหน้าจอ LCD และระบบตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า ช่วยให้ใช้งานได้ยาวนานต่อเนื่อง
    • แบตเตอรี่ 36 V / 7.5 Ah Kärcher Battery Power+: สำหรับผู้ที่ต้องการระยะเวลาการทำงานที่ยาวนานเป็นพิเศษ พร้อมระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินและหน้าจอแสดงผลอัจฉริยะ เพื่อการทำงานที่มั่นใจได้ตลอดทั้งวัน

    เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมแบบมือถือ HV 1/1 Bp

    คาร์เชอร์ได้วิเคราะห์อย่างละเอียดว่าเครื่องจักรทำความสะอาดแบบใดที่ช่างฝีมือและผู้ให้บริการทำความสะอาดต้องการสำหรับการดูแลอาคารหรือยานพาหนะ คำตอบคือเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมแบบมือถือที่ใช้งานง่าย ทรงพลัง และทนทาน ซึ่ง เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมแบบมือถือ HV 1/1 Bp ตอบโจทย์นี้ได้อย่างดีเยี่ยมด้วยดีไซน์ที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบา มาพร้อมอุปกรณ์เสริมเฉพาะทางเพื่อจัดการกับงานทำความสะอาดทุกรูปแบบ ตั้งแต่ในสำนักงาน โรงซ่อม งานดูแลรถยนต์ในโชว์รูม ไปจนถึงงานติดตั้งและประกอบต่าง ๆ

    HV 1/1 Bp มอบประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน ใช้งานง่าย มีโหมด eco!efficiency เพื่อการประหยัดพลังงาน และหน้าจอแสดงสถานะการชาร์จที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน การเปลี่ยนมาใช้ HV 1/1 Bp ช่วยให้คุณทำความสะอาดได้เร็วขึ้น! เพราะไม่ต้องเสียเวลากับภาระเดิม ๆ เช่น การม้วนสายไฟ การลากตัวเครื่อง การแกะสายที่พันกัน หรือการเสียบปลั๊กเข้าออก ซึ่งช่วยลดเวลาการทำงานของคุณได้สูงสุดถึง 25% และทำให้ภาพรวมของกระบวนการทำความสะอาดรวดเร็วยิ่งขึ้น

    สะอาดไว...ก่อนประตูลิฟต์จะปิด

    ด้วย HV 1/1 Bp และหัวดูดซอกซอน คุณสามารถกำจัดสิ่งสกปรกในร่องรางเลื่อนของลิฟต์ได้อย่างรวดเร็วเพียงชั่วพริบตา และยังสามารถดูดฝุ่นบนพื้นลิฟต์ให้สะอาดหมดจดได้ในเวลาไม่กี่นาทีด้วยอิสระจากระบบไร้สาย

    ขุมพลังจากแบตเตอรี่ 18 V: เครื่องดูดฝุ่นมือถือ HV 1/1 Bp รองรับการใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่สองรูปแบบ:

    • แบตเตอรี่ 18 V / 2.5 Ah Kärcher Battery Power: แบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้ พร้อมนวัตกรรม Real Time Technology และหน้าจอ LCD แสดงระดับพลังงาน
    • แบตเตอรี่ 18 V / 3.0 Ah Kärcher Battery Power+: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนประสิทธิภาพสูง มาพร้อมระบบตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า และมาตรฐานการป้องกัน IPX5 มอบความจุ 3.0 Ah เพื่อการใช้งานที่ยาวนานต่อเนื่อง
    Product view HV 1/1 Bp battery powered hand vacuum cleaner

    ความยืดหยุ่นรอบด้าน

    ด้วยหัวดูดที่สามารถหมุนได้ 360 องศา ช่วยให้คุณทำงานได้ทุกทิศทางอย่างอิสระ คุณสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่หลากหลายเข้ากับหัวดูดได้อย่างง่ายดาย เพื่อปรับเปลี่ยนการใช้งาน HV 1/1 Bp ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

    พลังดูดเหนือระดับ

    เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม แบบมือถือรุ่นใหม่ HV 1/1 Bp โดดเด่นด้วยพลังเทอร์ไบน์ที่แรงและอัตราการไหลของอากาศที่สูง โดยได้รับพลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 18 V Kärcher Battery Power+ มอบประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ดีที่สุดในตลาดพร้อมระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนานเป็นพิเศษ

    ใช้งานง่าย คล่องตัวสูง

    HV 1/1 Bp มีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษและกะทัดรัด ช่วยให้คุณทำงานได้โดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้า และสามารถพกพาเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม แบบมือถือไปกับคุณได้ทุกที่ทุกเวลา

    ประหยัดพลังงานและเงียบ

    โหมด eco!efficiency เครื่องจะใช้พลังงานลดลง ช่วยยืดระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ให้ยาวนานขึ้น และช่วยให้ทำงานได้อย่างไม่รบกวนคนรอบข้าง

    ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์

    ด้วยการใช้วัสดุที่นุ่มนวลบริเวณด้ามจับ ทำให้ HV 1/1 Bp กระชับรับกับมือ ช่วยให้ถือใช้งานและควบคุมทิศทางได้อย่างง่ายดาย