ประสิทธิภาพไร้สาย – ที่ไม่มีการลดทอนคุณภาพ
เครื่องดูดฝุ่นแบบใช้แบตเตอรี่จากคาร์เชอร์ คุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญไป ไม่ว่าจะเป็นพละกำลังหรือคุณภาพความสะอาด เพราะเครื่องดูดฝุ่นแบบใช้แบตเตอรี่ของเราสามารถรักษามาตรฐานประสิทธิภาพได้เท่ากับเครื่องแบบมีสายทั่วไป และยังโดดเด่นกว่าด้วยอิสระในการทำงานเมื่อไม่มีสายไฟที่คอยกีดขวางหรือต้องคอยเสียบปลั๊กเข้าออกบ่อย ๆ คุณจึงประหยัดเวลาและเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานได้มากขึ้น
- T 9/1 Bp: เครื่องดูดฝุ่นทรงถังที่ใช้งานได้นานถึง 24 นาทีต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง และขยายเวลาได้นานถึง 46 นาทีเมื่อใช้โหมด eco!efficiency
- BVL 5/1 Bp: เครื่องดูดฝุ่นแบบสะพายหลังที่เป็นตัวจริงในพื้นที่จำกัด เช่น โรงภาพยนตร์ บนรถบัส รถไฟ และเครื่องบิน
- BVL 3/1 Bp: รุ่นน้ำหนักเบาพิเศษที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดเฉพาะจุดและบันได เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบ้านพักอาศัย ช่างฝีมือ หรือผู้ดูแลอาคาร