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    Kärcher professional floor scrubber with red bristles, grey body, and ergonomic handle.

    เครื่องทำความสะอาดบันได

    BD 17/5 C

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.737-107.0

    • ชุดทำความสะอาดบันได พร้อมแปรงแบบแผ่นดิส สำหรับการใช้งานด้วยมือ ความกว้าง 17 ซม.
    • สามารถปรับความเร็วได้ตั้งแต่ 0–450 รอบต่อนาที ใช้งานร่วมกับแผ่นขัดได้ ขนาดกะทัดรัด จับถนัดมือ
    • อเนกประสงค์ เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดเล็กหรือเข้าถึงได้ยาก
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