BD 17/5 C เครื่องขัดถูแบบใช้ไฟฟ้า ด้วยขนาดที่กะทัดรัด (33 cm x 17-20 cm x 29 cm) สามารถใช้ในพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้เครื่องทำความสะอาดแบบดั้งเดิมได้เนื่องจากขนาดเครื่องที่ใหญ่เกินไป การใช้งานที่เข้าถึงได้ง่ายช่วยรับประกันการจัดการที่รวดเร็วและสะดวกสบาย ด้วยตัวควบคุมความเร็วในการหมุน (0 - 450 รอบต่อนาที) และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องเครื่องสามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์การทำความสะอาดที่เกี่ยวข้อง: ตัวอย่างเช่นการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกการขัดดึงเงาหินหรือการขัดพื้นที่แข็งหรือพื้นที่ที่เป็นพรม การทำความสะอาดบันได การทำความสะอาดพร้อมกันของพื้นที่แนวนอนและแนวตั้งเป็นที่น่าพอใจซึ่งช่วยประหยัดเวลาพลังงานและค่าใช้จ่าย ตัวเครื่องทำจากพลาสติกที่ทนทานและทนทานต่อแรงกระแทก สามารถเปลี่ยนแปรงดิสก์หรือแผ่นไดรฟ์แผ่นได้อย่างง่ายดายภายในไม่กี่วินาที ต้องขอบคุณมือจับทั้งสองเครื่องสามารถชั่งน้ำหนัก 5 กิโลกรัมและนำทางได้อย่างปลอดภัย
น้ำหนักเบาและขนาดกะทัดรัด
เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น ปล่องบันไดหรือฐานหน้าต่าง เพื่อการขนย้ายที่ง่ายดาย
การควบคุมความเร็ว
สามารถปรับความเร็วให้เหมาะสมกับงานทำความสะอาด
มีแปรงทำความสะอาดซอกมุมให้เลือกใช้ได้
สำหรับการทำความสะอาดบริเวณซอกมุมโดยเฉพาะ (พร้อมแปรงทำความสะอาดซอกมุมที่เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับการใช้งานในแนวนอนและแนวตั้งได้พร้อมกัน)
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ทำจากวัสดุคุณภาพสูง
อุปกรณ์ที่ไม่ต้องการการบำรุงรักษาอย่างแท้จริง
อุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย
อเนกประสงค์ แปรงทำความสะอาดมีให้เลือกใช้งานหลายระดับความแข็งของขนแปรงและเส้นผ่านศูนย์กลาง รวมทั้งการทำความสะอาดพรมด้วย แผ่นและจานขัดสำหรับพื้นผิวเรียบ
ควบคุมการใช้งานง่าย
ชัดเจนและใช้งานง่าย
อุปกรณ์เสริมทั้งหมดสามารถถอดประกอบได้
ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ
ใช้งานได้ทั้งในแนวตั้งหรือแนวนอน
ยืดหยุ่นยิ่งขึ้น: การทำความสะอาดพื้นผิวแนวนอน (เช่น ปล่องบันไดหรือฐานหน้าต่าง) และพื้นผิวแนวตั้ง (เช่น ท่อแนวตั้ง)
ถังเก็บแบบต่อพ่วงได้
อำนวยความสะดวกในการลงจอด (มีให้เลือก)
การถอดเปลี่ยนแผ่นขัดและแปรง
ปรับเปลี่ยนได้รวดเร็วและง่ายดายเพื่อให้เหมาะกับงานทำความสะอาดแต่ละรูปแบบ