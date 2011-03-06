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เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.783-443.0เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ รุ่น BD 35/15 C Classic เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก ด้วยความสามารถรอบด้านที่น่าทึ่ง ความคล่องตัวและขนาดเล็กกะทัดรัดที่โดดเด่นทำให้การทำความสะอาดเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับที่ชาร์จแบตเตอรี่ในตัว ช่วยให้คุณสามารถชาร์จได้อย่างสะดวกไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็ตาม
ประเภทการขับเคลื่อน
แบตเตอรี่
หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง (มม.)
350
หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น (มม.)
470
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร)
สูงสุด 15 สูงสุด 15
ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
1400
ประสิทธิภาพการทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง)
700
ประเภทแบตเตอรี่
ไม่ต้องบำรุงรักษา
แบตเตอรี่ (โวลต์ / แอมแปร์ชั่วโมง)
12 / 38
เวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ (ชม.)
2
เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ (ชม.)
10
แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (โวลต์ / เฮิรตซ์)
100 - 240 / 50 - 60
ความเร็วของแปรงทำความสะอาด (รอบ/นาที)
180 - 180
แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด (กรัม/ตร.ซม / กก)
25 / 16.5
ปริมาณการสิ้นเปลืองน้ำ (ลิตร/นาที)
0.95
สี
สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
54
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
830 x 500 x 680
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
คู่มือการใช้งาน
คู่มือออนไลน์ อ่านง่ายเพียงปลายนิ้ว
ข้อมูลสินค้า
พื้นที่การใช้งาน