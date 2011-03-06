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    Kärcher floor scrubber with black and yellow accents, featuring a handle and wheels for mobility.

    เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ

    BD 35/15C Classic BP Pack

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.783-443.0

    เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ รุ่น BD 35/15 C Classic เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก ด้วยความสามารถรอบด้านที่น่าทึ่ง ความคล่องตัวและขนาดเล็กกะทัดรัดที่โดดเด่นทำให้การทำความสะอาดเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับที่ชาร์จแบตเตอรี่ในตัว ช่วยให้คุณสามารถชาร์จได้อย่างสะดวกไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็ตาม
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