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ประเทศ: ไทย
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เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ
อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.515-400.0
ประเภทการขับเคลื่อน
แบตเตอรี่
ระบบขับเคลื่อน
การเคลื่อนที่ด้วย การหมุนของแปรง
หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง (มม.)
430
หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น (มม.)
750
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร)
25 25
ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
1720
ประสิทธิภาพการทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง)
1250
แบตเตอรี่ (โวลต์)
24
เวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ (ชม.)
2
ความเร็วของแปรงทำความสะอาด (รอบ/นาที)
180
แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด (กรัม/ตร.ซม / กก)
30 - 40 / 22.5 - 28
ปริมาณการสิ้นเปลืองน้ำ (ลิตร/นาที)
2.7
กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์)
1100
สี
สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
44
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
1135 x 520 x 1025
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า