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    Kärcher floor scrubber with grey body, yellow accents, and handle, featuring a brush attachment at the rear.

    เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ

    BD 43/25 C Bp

    อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.515-400.0

    • ถังเก็บน้ำสะอาด/น้ำจืด ความจุ 25 ลิตร แปรงแบบจานขนาด 43 ซม. ขับเคลื่อนด้วยแปรง
    • สูงสุด 1720 ตร.ม./ชม.
    • เครื่องขนาดกะทัดรัดและคล่องตัวเป็นพิเศษ
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