เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BD 50/40 RS Bp | Kärcher

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เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ
อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.533-170.0
ประเภทการขับเคลื่อน
แบตเตอรี่
ระบบขับเคลื่อน
มอเตอร์ขับเคลื่อนกำลังสูง
หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง (มม.)
510
หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น (มม.)
691
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร)
40 40
ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
2805
ประสิทธิภาพการทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง)
2000
แบตเตอรี่ (โวลต์)
36
เวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ (ชม.)
2.5
ความเร็วของแปรงทำความสะอาด (รอบ/นาที)
180
แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด (กรัม/ตร.ซม / กก)
20 / 26
ปริมาณการสิ้นเปลืองน้ำ (ลิตร/นาที)
1.5
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
66.9
กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์)
1080
น้ำหนักรวมที่อนุญาต (กก)
330
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
1118 x 691 x 1316
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
ข้อมูลสินค้า