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    เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BD 50/40 RS Bp | Kärcher

    Kärcher floor scrubber with steering wheel, grey body, and visible brush underneath.

    รางวัลและผลิตภัณฑ์พิเศษ

    ISSA Interclean INNOVATION AWARD 29532 CMYK

    เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ

    BD 50/40 RS Bp

    อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.533-170.0

    • ถังน้ำ 40 ลิตรสำหรับน้ำดี/น้ำเสีย, หัวแปรงแบบแผ่นดิสขนาด 51 ซม., แบบตั้งพื้น, ความเร็ว 6 กม./ชม.
    • แบตเตอรี่หลากหลายชนิด, ระยะเวลาใช้งานสูงสุด 2.25 ชม., สูงสุด 3060 ตร.ม./ชม.
    • ความคล่องตัวดีเยี่ยม, ขึ้นลงง่าย, ขนาดกะทัดรัด
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